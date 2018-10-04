政治干擾治安 中國百姓慘遭轟「詐」

2018-10-04

記者黃敦硯／特稿

在地球村的年代，犯罪早就無國界，罪犯這一秒在亞洲犯罪，下一刻可能就飛往歐洲；同樣的，遠在南半球的歹徒，拜科技之賜，可以輕鬆讓身處北半球的無辜者受害。因此，世界各國無不紛紛力推跨國合作打擊犯罪機制，希望藉由區域聯防的概念，共同打擊犯罪。

無論從地理位置、民間互動交流頻繁程度來看，台灣與中國在共同打擊犯罪工作上，都應密切合作，遺憾的是，2年多來，中國卻因政治因素，中斷行之有年的兩岸共打機制，影響所及，絕非僅台灣治安良窳，連中國自己的人民也受累。

20多年前，台灣與中國關係處於「冰凍期」年代，警察走在最前面，藉由一次又一次的「破冰之旅」，與中國公安建立交情、搭起溝通橋梁，雖然政治情勢緊張，但面對犯罪問題，兩岸警察有高度共識，彼此願放下政治歧異，真誠合作。

追捕卡關 詐團遍地開花

若純粹從「供需」角度來看，過去諸如薛球、陳益華、陳勇志等許多重刑犯，犯案後逃往中國藏匿，台灣警察比較需要中國公安的協助，而面對我方提出的需求，公安也會將此視為重要事項，盡力幫忙抓人，並送回台灣；正因雙方密切合作，中國洗刷掉「台灣逃犯天堂」污名，在台犯案的要犯也不敢再輕易往中國跑。

可是隨著詐騙集團興起，不斷在兩岸四處逃竄，被騙民眾從原本大多數是台灣人，逐漸轉變為中國人民也是嚴重的「受災戶」，被騙金額動輒數千萬甚至上億元，而且幣值從新台幣換成人民幣。

兩岸共打停滯的結果，無疑會拖累警方追捕詐騙集團的腳步，甚至拖緩替被害人追討被騙金額的速度，顯而易見的是，中國以政治干擾治安，受害的也包括自己的人民。

兩岸共同打擊犯罪屬於治安問題，攸關百姓權益，原本應與政治脫鉤，過度執著讓政治干擾治安，只是無端讓人民權益受損，有百害而無一利，中國應讓「治安歸治安、政治歸政治」，才是正途。