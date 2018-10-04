兩岸共打停滯 中國高幹受害 公安才願互動

2018-10-04

〔記者邱俊福、吳政峰、謝君臨、王冠仁／台北報導〕兩岸共打機制遭中方冷處理，嚴重影響打擊犯罪。刑事局基層辦案人員表示，兩岸共打過去互動頻繁時，雙方警政單位已建立私人交情管道，現在中方態度180度大轉變，態度消極許多，實令我方莫可奈何。

中國消極 我查案添困擾

我方辦案人員以打詐為例，指過去緊急需要被害人資料時，都可透過私人管道協請對岸公安協助，事後再正式透過兩岸科補齊正式公文即可，有時甚至只要告知對岸詐騙手法、受騙省籍與時間，對岸就會主動清查可能的被害人資料。但這2年來，治安機關高層互訪交流中斷，刑事局各大隊的第二級窗口也遭中方關閉，現僅能透過刑事局兩岸科跟中方溝通，通常只有擄人勒贖、命案等重大案件，或是中國高官受害、受害金額龐大等特殊情況，公安單位才會主動協助，一般案件不是全無音訊，就是時隔很久才會回覆。

司法院也坦言，台、中過去司法交流非常頻繁，這2年因大環境使然，互動幾近停擺，現在對方已不邀訪我方司法人員，反之亦然。法務部表示，政治氛圍確實加深司法互助難度，不過雙方之前已建立私下溝通橋梁，因此就重大犯罪的情資交換而言，還可進行。

調查局一位調查官表示，兩岸間公文書信往來，本來是以正式格式發函，比如官署名稱是「法務部調查局」或「內政部警政署」等，過去中方大多睜一隻眼、閉一隻眼，近來中方對我國正式公文已根本不理。該名調查官說，由於雙方彼此互不承認，但又需共同打擊犯罪，現在的公文書乾脆拿掉行政機關頭銜及核章官員官銜，直接把相關需求寫一寫，再簽名負責，加上對方發來的公文也是以此形式，感覺雙方至少是對等的。

一名移民署官員透露，移民署相關業務受到的影響較少，尤其是追查人口販運與遣返偷渡犯，移民署與中國公安部門的合作仍持續進行，今年2月及8月皆有遣返偷渡犯。