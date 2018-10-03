女詐財「孝親」 母提款成車手被逮

2018-10-03

改嫁來台 與女兒20餘年未見

〔記者王捷／台南報導〕武姓越南女子改嫁來台，日前武女透過網路與20餘年未聯絡、人在越南的女兒相認，女兒真情告白，希望用孝親費彌補沒盡孝心的愧歉，沒想到武女帳戶卻被女兒充當人頭，武女前天到ATM領孝親費，被埋伏的警方視為詐欺車手逮人，台南檢方已將武女限制出境，並設法傳喚武女的女兒來台開庭。

網上相認 女真情告白稱想盡孝

61歲武女有兩段婚姻，20多年前從越南改嫁到台灣後，過著穩定的生活，不過武女始終對於留在越南的28歲兒女感到愧疚。

警方指出，上月武女疑似透過臉書好友推薦，與在越南的女兒連絡上，女兒告訴武女，多年來一直很想見媽媽。

女兒還貼心對武女說，成長過程中沒有母親陪伴，雖遺憾也曾有怨言，不過目前她在越南從事外匯工作，經濟狀況很穩定，只是一想到多年來沒有盡孝心，心裡就感到內疚，希望能給武女孝親費，彌補母女倆的感情。

女兒還自稱，由於從事匯兌工作，會直接由台灣的友人匯台幣給武女，她再拿越南幣給友人的母親，如此就不會有匯差損失。

武女聽完女兒的話感動萬分，就依照女兒指示，9月底先到ATM領了1萬元，10月1日下午打算再把9000元領出來，沒想到一去領錢就被警方逮捕。

匯款買便宜機票 男挨詐報案

警方指出，武女領的錢都是贓款，這筆錢來自桃園的越南籍阮男，阮男9月底在越南人的臉書社團買便宜機票，歹徒要他匯款到不知情的武女帳戶，他因為沒拿到機票而報案，武女的帳戶也被列為警示帳戶。武女直呼不可能，相信女兒不會騙她，會再向女兒求證。