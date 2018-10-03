台南「測速王」 遭「機車男」火攻

2018-10-03

今年已拍照告發6千多件違規 罰款破900萬

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區永成路2段1處固定式測速照相機，取締違規件數全市第一，今年至今已拍照告發6千多件超速違規，榮登「測速王」寶座，卻於前天凌晨遭1名騎機車的男子縱火，導致損壞、無法運作。警方研判可能是違規被測速器開罰，心生不滿、縱火報復，正調閱監視器追查縱火騎士。

輪胎裝汽油 掛上測速器點火

警方表示，前天凌晨2點多，有路人經過南區永成路2段，發現矗立在安全島的固定式測速照相機起火燃燒，隨即報案，消防人員趕抵滅火，前後約燒了15分鐘，火勢撲滅後，警方發現測速器損壞，無法運作。

警方調閱附近監視器，發現當時有名騎機車的男子到場，男子將裝有汽油的輪胎掛到測速器上，再點火焚燒，輪胎火勢蔓延到測速器，測速器因而被燒毀，無法正常運作，男子作案後逃離現場。警方將從交警大隊的測速器開罰紀錄資料找出縱火嫌犯。

造價248萬 縱火騎士可判7年

警方表示，遭燒毀的固定式測速照相機造價248萬元，2013年5月啟用，到今年9月底，共計取締18692件，是全市測速器拍照開罰數第1名，今年至今已拍照告發6千多件超速違規、罰款推估有9百多萬元。交警大隊表示，這是台南市第1件測速器遭縱火焚燒破壞案，已請廠商評估修復費用，會依修復費用向縱火者求償。

警方表示，縱火騎士涉及毀損公物與刑法公共危險兩罪嫌，分別可處5年以下徒刑及1至7年徒刑。