想讓室友脫魯 偷賣他「老婆」宅宅怒︰不懂宅男辛酸

2018-10-03

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹一名男大生看不慣同寢室室友不交女友，成天只把床上多個「同人動畫」抱枕當成「後宮佳麗」，日前匿名在臉書社團「靠北清大」上PO文，表示打算偷偷將對方的抱枕拿去賣掉，不料他這個協助室友「脫離魯蛇」的計畫，卻觸怒一大票宅宅網友，文章PO出後立刻被網友留言灌爆，許多網友紛紛痛批發文學生「沒良心」，「不懂宅男的辛酸與落寞！」

警方指出，雖然文章刊登在「靠北清大」社團，目前無法確認PO文者是否為清大生；而朋友互相關心雖是好事，但未經物主同意就擅自把物品帶走變賣，恐怕將觸犯刑法「竊盜罪」，建議民眾若真的關心室友，應耐心和對方溝通，切勿以身試法。

「我要靠北我室友！」這名男大生日前在臉書PO出室友的「同人動畫」抱枕照片，狠酸室友「別人的老婆都是用追的，只有你的老婆是用買的」、「常常跟老婆們在床上嗨，不要整天對沒有厚度的東西發情好嗎」，他並呼籲室友「不要到後來唯一敢接近的異性是蚊子」，表示自己決定「把他老婆（指抱枕）賣掉」，希望幫助室友趕快去接觸真實世界，「讓他趕快脫魯！」

不料，這篇文章意外引爆眾多宅宅網友的憤怒，有網友質疑：「你有想過，為了買抱枕，一個人獨自搭火車到台北，晚上睡在麥噹噹（麥當勞），一個人獨自排隊排到10點多，還要忍著太陽排隊才買到抱枕，這中間付出了多少心力、金錢、對於抱枕的愛。」另有網友呼籲發文者千萬別衝動偷拿這些抱枕，「那堆加起來粗估可能破5千喔！」

「同人動畫」是指一群動畫同好者的非商業性質自我創作，其中包含少部分原創作品，但大部分是對現有作品的二次創作，例如民眾自行以漫畫「航海王」的角色繪製新故事，就屬於「航海王」的同人作品，不少人也會將同人作品實體化，製成抱枕、海報等周邊產品。