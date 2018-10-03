9女19男雜交趴慶生 主揪嗨看女友戰8男

2018-10-03

〔記者鄭景議／台北報導〕以投資股票為業的34歲張姓男子，涉與21歲洪姓女友、39歲黃姓女子共同在LINE上成立雜交群組「房間很多人」，並在批踢踢西斯（Sex）板等網路論壇上張貼雜交派對訊息。警方9月30日循線前往台北市大直薇閣摩鐵查緝，一進門驚見現場竟有多達9女19男正大開雜交趴，將眾人帶回調查後，發現張是用女友生日名義舉辦雜交趴「慶生」，當天張未下場「參戰」，只從容在旁觀賞高顏值女友與8名男性床戰，甚至供稱辦趴「是為了讓女友開心」，讓警方不禁咋舌。

張男稱開趴「是為讓女友開心」

警方調查，當天共有9女、19男參與雜交趴，年齡層從20歲到40歲都有，9個女生除了洪女還是大學生外，其他人分別來自服務業、醫療業等，到案均承認與現場不認識的男子性交，甚至3P、4P；警詢後將收錢搞雜交趴的主嫌張男、黃女與負責管理LINE群組的洪女依妨害風化罪嫌送辦，其他參與者則依「社會秩序維護法」開罰。

警方指出，張男等人原預計從當天中午12點起，連辦3場3小時的雜交派對，但警方事先掌握情資，下午2點持搜索票衝進房內，只見多名男女正在「激戰」，有的人裸身、有的人則裹著浴巾，但也有人沒有參加雜交，逕自在旁喝酒、唱歌。

男客見警「縮陽」張男3人送辦

員警透露，在場男女彼此多不相識，可能進場後就直接關燈「辦事」，因此當警方表明身分、開燈搜索時，眾人你看我、我看你，氣氛尷尬，甚至有男子當場嚇到「縮陽」；警方隨即將眾人全數帶回，並從房內起出18個使用過的保險套、298個未使用的保險套與潤滑劑、現金2萬8000餘元等證物。

主辦人張男供稱，他過去曾參與過類似的派對，發現舉辦並不困難，因此去年在網路上認識黃女後，就分頭吸收有意參與者，並從今年7月起成立LINE群組發送雜交派對訊息，每個月都會從週末裡挑1天開趴，每月可淨賺4到5萬元。

張男僅觀戰 警疑他喜好NTR

張男告訴警方，男性有「參戰」者每人得付5000元，女生不但免費，還可拿到3000元分紅，若是「純觀戰」則收取500元參觀費，現場會供應酒水、保險套。但張強調，他辦雜交趴不是為了營利，而是為了「讓女友開心」，因女友是雜交群組的管理員，又剛好是10月壽星，這次才特別以「超優20歲女大生生日趴」名義舉辦派對，而顏值、身材均優的女友果然成為當日最搶手的女性。

據了解，張男當天「未下場」，只在旁看女友與8個男人雜交，員警甚至懷疑他有喜好NTR（心儀對象與他人發生性關係）的傾向。