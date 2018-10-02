地政士騙屋詐貸 再恐嚇高價贖回

2018-10-02

〔記者王冠仁／台北報導〕中華地政士事務所日前遭人踢爆，涉嫌以「騙屋詐貸」方式，向銀行詐貸、向民眾詐取房屋，至少有13人受害，不法獲利超過2億元。檢警日前逮捕事務所負責人陳國帥，警方又發現，該事務所仍未罷手，代書沈咨凡竟還對被害民眾恐嚇，要求以高於原支付的房價價金來「贖回」已過戶房產，警方再逮捕沈等9人。

警方指出，前黑澀會美眉「薔薔」林嘉凌今年8月與父親林茂樹，踢爆一起房地產買賣詐欺案，中華地政士事務所負責人陳國帥、代書沈咨凡等人，涉嫌以人頭向民眾購屋並簽立合約，在支付2成訂金後就將房屋過戶，再用人頭向地下錢莊貸款，致房屋遭賣出，屋主卻拿不到8成尾款。

案件曝光後，陸續有被害人出面指控，檢警初步統計，目前共有13名被害人提告，總詐騙金額近2億元；檢警上月先逮捕掛名負責人朱克立等4嫌，搜索陳的住處與公司，並逮捕落跑的陳，檢方聲押禁見獲准。

警方近來又接獲報案，指稱被害人又被該事務所人員盯上，對方要求被害民眾，須以高於原支付的房價價金來「贖回」已過戶房產；被害人若不從，就要脅將把房產拿去向地下錢莊借貸，或找來幫派份子「給你好看」。

警方日前趁沈咨凡去內湖一處工地洽公時逮人，再逮捕他的8名同夥；沈落網後聲稱，沒有恐嚇情事，只是向對方說明後續處理流程。警方仍將沈等9人依組織犯罪、恐嚇取財等罪嫌送辦。