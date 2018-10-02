收錢貼大黃蜂 竹聯霸佔計程車排班

2018-10-02

〔記者錢利忠／台北報導〕綽號「貢丸」的竹聯幫地堂地隆會會長盧俊霖，涉嫌為獨攬載客前往新北市九份的車隊生意，以後擋風玻璃的「大黃蜂」貼紙為車隊識別，長期霸佔台北捷運忠孝復興站出口的排班生意，按月強索規費3000元；台北地檢署日前依恐嚇取財等罪起訴盧俊霖等多人，還有3名黑衣人涉案，已分他字案擴大偵辦中。

起訴書指出，盧男等車隊成員，看中北捷忠孝復興站2號出口處，有基隆客運1062路線公車載客前往九份，為獨攬該區計程車排班生意，涉嫌以竹聯幫地堂的幫派背景撐腰，自組「台灣黃金八大團隊／黃蜂」車隊，排擠外來運將載客。

檢方查出，該車隊涉嫌向有意加入排班的運將，按月強索規費3000元，加入車隊的計程車後擋風玻璃都會張貼「大黃蜂」貼紙，只要有其他運將加入排班載客，就會被要求繳交規費，否則就會被黑衣人嗆聲，甚至被威脅砸車。

去年5月5日早上11點25分，1名年邁運將在該出口處載客，盧男等人竟教唆黑衣人恐嚇：「老人家不要跟小弟玩啦！小弟會去找你啦！」「小心他們拿球棒砸你！」「老人家身體要顧好，不知道什麼時候會死啦！」該名年邁運將擔心日後無法排班，只好在去年5月至7月間，按月繳交3000元規費換取平安。

檢警接獲多名被害運將報案，去年10至11月間前往盧男等同夥住處搜索，查扣伸縮手電筒警棍、噴霧防身催淚劑、球棒、小武士刀等物證；另查出還有3名黑衣男子涉恐嚇運將，已分他字案調查中。