咒母快去死一死 逆子丟遺產繼承權

2018-10-02

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣林姓婦人的么兒辱罵母親「母親死後，要去挖她的墳，讓她生不得安寧，死也不得安寧」，如此大逆不道，讓林婦常以淚洗面，痛心地對子孫說：「如果我發生不測，我的財產不要給么兒。」林婦身故後遺留多筆土地，法官傳喚子孫及親友後，認為么兒曾持水果刀揚言對母親不利，甚至口出「趕快去死一死」等悖逆言語，引用民法「不孝條款」，判么兒不得分財產，可上訴。

母生前即交代不給么兒

林婦身故後遺留多筆土地，因為么兒對她不孝，她生前曾交代其他子女，不讓么兒繼承遺產，兄姊們於是對么弟提起「確認繼承權不存在」之訴。

子女向法官說，母親在世時，么弟常以粗鄙言語咆哮、辱罵母親，甚至還說：「母親死後，要去挖她的墳，讓她生不得安寧，死也不得安寧。」母親曾親口說：「如果我發生不測，我的財產不要給么兒。」

法官詢問老婦的孫子和親友，得知被告生活揮霍無度，曾要求母親賣掉土地，母親不答應，被告甚至曾持水果刀揚言對母親不利，母親去年病危時也不到醫院探視，枉為人子；法院審理期間，被告屢傳不到，喪失辯護機會。

法官引用不孝條款判決

民法第1145條中訂有所謂的「不孝條款」規定：「對被繼承人有重大虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者，喪失其繼承權。」法官認為，被告行為對母親造成莫大痛苦，已達「虐待」程度，適用民法「不孝條款」規定。