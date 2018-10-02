外甥不工作 阿姨持菜刀劈爆頭

2018-10-02

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市47歲呂姓女子覺得29歲洪姓外甥遊手好閒，常對他嘮叨怎麼不去工作，致2人平時口角不斷，昨天上午9時許2人又吵起來，呂女持菜刀刀柄敲洪男的頭，洪男反掐呂女頸部，呂女一時失控，直接往他頭部一劈，頓時鮮血直流，所幸洪男命大，雖大量失血，但經包紮後無大礙，警方依殺人未遂罪嫌將呂女送辦。

2人平時口角不斷

警方調查，洪男與胞兄2年前接連喪失雙親，留下來的新北市中和區新生街某公寓房產由兄弟繼承，洪男住5樓，6樓加蓋部分，借給呂母（洪男外婆）、阿姨呂女與其2個兒子住。

8旬外婆目睹 無力制止

洪男與胞兄2人都已成年許久，但遲遲不找工作，身為長輩的呂女時常叨唸，但洪男總是頂嘴，吵完又依然故我。

昨天上午2人又在5樓吵了起來，呂女氣得跑到廚房拿菜刀，本來是用刀柄敲洪男的頭，洪男不爽反掐呂女頸部，呂女一個失控，刀鋒就劈在洪男頭頂，洪男的外婆目睹一切，但年屆8旬實在制止不了。

頭部大出血 幸無大礙

呂女發現鑄下大錯，趕緊打電話報警，表示自己砍傷親外甥，警、消到場，先將大量出血的洪男送醫，並將呂女逮捕。呂女偵訊時承認犯案，並說自己是失手非故意。鄰居說，這對兄弟看起來也不缺錢，發生這種事感到很意外。