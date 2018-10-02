斯文男持槍噴辣椒水 搶彰銀50萬

2018-10-02

打烊前5分鐘行搶

〔記者方志賢／高雄報導〕1名頭戴全罩式安全帽、年約30歲男子，昨下午3點25分趁銀行打烊前一刻，持槍闖入高雄市三民區義華路的彰化銀行建興分行，搶匪左手持槍、右手拿辣椒水朝女行員噴，跳過櫃台旁矮門搶走50萬元，隨即騎機車逃逸，行搶過程不到1分鐘。

持槍搶銀行刑期7年起跳

警方封鎖現場採證，發現犯案手槍的握把遺留在現場，研判是玩具手槍，由於歹徒騎乘懸掛失竊車牌機車犯案、逃逸，警方調閱監視器查緝中。警方表示，持槍搶銀行涉及加重強盜罪，可處7年以上徒刑。

小聲說搶劫 女客問真的嗎

目擊搶匪行搶過程的黎姓婦人說，搶匪長相斯文，安靜地進入銀行，直接走到櫃台，剛開始僅小聲對林姓女行員說「搶劫！」女行員還回他說「你要幹嘛？」搶匪第二次大聲說「搶劫！」一旁另名女顧客還問「是真的假的？」

這時有行員按下警鈴，警鈴大響下搶匪立即「抓狂」，保全見狀也靠近他，搶匪卻拿著辣椒水朝保全、2名女顧客及女行員噴，2名顧客及保全跳開，女行員則被噴到眼睛。

搶匪隨後迅速跳過櫃台旁矮門，女行員趕緊退後，這時搶匪匆忙打開其中一櫃台抽屜，手抓起一疊鈔票往外逃，過程不到10秒，搶嫌逃到門口之際，女行員還朝他丟東西，搶嫌一度回頭，保全從後追趕，搶嫌才趕緊奪門而出，騎車沿著銀行旁邊的義安街逃逸，逃逸時手還抓著現鈔。

警方表示，搶匪身高約175公分、戴黑色安全帽、黑框太陽眼鏡，著深色上衣及黑色西裝褲，趁銀行打烊前5分鐘，持手槍及辣椒水闖入，當時僅2名女顧客、保全及3名女行員在場。