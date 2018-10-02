引刑法61條免除刑責 法界看法兩極

2018-10-02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地院合議庭做出強盜假釋犯酒駕免刑判決，引發法界議論，持正面看法的認為法官真是佛心來著，是件有溫度的判決；反對者則認為，法官給再犯法的假釋犯免刑，不免讓積極追訴犯罪的司法人員感到氣餒。

新竹一名資深律師說，他執業數十年來，還不曾看過有法官引用刑法61條免除被告刑責的案件，實務簡直太少見了，法官手下留情做出這樣的判決，需要相當勇氣。

另有律師說，仔細看本判決的遣詞用字，會發現合議庭論述合乎情理，也合乎法律規定，是一件有溫度的判決。

新竹地檢署一名檢察官則相當不以為然，他說，一審判決歷經警方蒐證逮捕、檢方偵查起訴，連一審法官都認為被告不珍惜假釋機會，還故意酒後開車，判刑2月用意就是要撤銷其假釋，二審卻大逆轉給予免刑，實在跌破檢方眼鏡。

此外，聲請撤銷假釋也是執行科檢察官權責，法官直接判免刑，且不得上訴，等於剝奪掉一審法官、檢察官與裁定法官這三名司法人員的權責，「會形成一種惡例！」

一名檢察官說，法官的佛心，檢方也能夠理解，但放眼現在有多少沒有前科的老百姓，只要酒駕根本毫無免刑機會，法官做出這樣的判決，肯定要面對社會觀感的壓力。

檢警不免感到氣餒

有檢察官私下表示，社會上比本案被告更可憐、境遇更慘的被告，所在多有，那麼那些人是否也有免刑待遇？有檢察官說，立法者設計撤銷假釋的用意，就在避免當事人再度犯罪，檢警積極追訴犯罪，法官卻諭知免刑，讓檢警不免感到氣餒。