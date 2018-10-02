罕見判決／法官救假釋犯 酒駕免刑引議論

2018-10-02

合議庭︰林男有心向善

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕林姓男子假釋期間酒駕被逮，一審簡易判決處刑2個月，依法需撤銷假釋，回籠服完3年半殘刑，林男上訴後，二審新竹地院合議庭認為林男積極重建家庭生活，獨力承擔全家經濟，有心向善，法內施仁，依刑法61條撤銷原判決，諭知免刑，也連帶不用回牢服殘刑；判決一出引發激烈論戰，支持者認為當事人應重拾機會好好做人，反對者卻以沒前科的老百姓酒駕都不可能免刑，如此判決會引發負面觀感，不僅不公平也助長酒駕歪風。

支持者︰重拾機會好好做人

37歲林男因強盜、竊盜等案被判刑10年9月，2015年4月7日縮短刑期假釋並交付保護管束，假釋至本月23日期滿。去年1月27日上午9點多，林男在國道3號因行車歪歪斜斜被攔查，酒測值0.27毫克，被依公共危險罪送辦。

反對者︰不公平 助長酒駕歪風

一審法官認為，林男假釋期間酒駕上路，嚴重危及道路交通安全，判刑2月，得易科罰金；林男提上訴。二審法官認為他自假釋出監後，除本案未有其他犯罪紀錄，「可見其假釋出監後，尚知潔身自愛，謹守法紀」，且假釋後積極進取努力學習，在小吃店工作表現優異，2016年5月由廚房助理升任頭廚，另父親失業，母親有中度身心障礙，他與父母、妻子同住，均由林男承擔全家經濟來源，足認他積極重建家庭生活，並負擔家庭義務，確有悔悟之心。

合議庭認為林男酒駕誠屬不該，然犯後始終坦承犯行，態度良好，且未釀成事故，對社會治安危害性相對較低，本案犯罪行為實屬輕微，縱依刑法第59條規定酌減其刑為1 月，林男尚須面臨撤銷假釋後之殘刑，將使其喪失現有工作與正常生活，先前更生努力將一筆抹煞，與刑罰教化及司法追求社會修復的精神有違，因此依刑法第61條第1款規定免除其刑。

合議庭亦盼林男經此教訓，能深切惕勵，千萬不可酒駕，否則將再次面臨撤銷假釋，而辜負國家給他更生的寬典美意。本案不得上訴，就此確定。