人妻密會前男友35次 法官認定是砲友

2018-10-01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕某企業李姓董事長檢修住家監視系統，意外發現妻子陳女竟明目張膽，將她的大學班對帶回家嘿咻，還查出2人曾同遊香港開房、床戰台灣摩鐵，密會至少35次，求償100萬元；張男喊冤，辯稱雙方只是「朋友、校友、學友、車友」關係，但新竹地院法官認定2人是砲友關係，日前判張男賠償李男50萬元。

老公修監視器爆姦情

李男指控，妻子陳女與張男為大學同學，在學期間曾交往，後來雙方各自婚嫁，去年他因公司業務關係認識張男，張男透過臉書再次與陳女相遇，並知悉陳女是他的妻子，未料昔日班對竟重燃愛苗。

李男指控，今年1月至5月間，妻子和張男密集會面達35次以上，甚至在他家中單獨共處，並曾到香港ISLAND PACIFIC HOTEL共宿、投宿新竹湖山汽車旅館同房過夜，已逾越一般友人往來分際與頻率。

堅稱朋友、車友、校友

事後陳女承認與張男發生性行為，他認為結婚10餘年，被張男介入婚姻，配偶權已遭侵害，家庭破碎，精神蒙受極大痛苦，請求賠償100萬元。

張男聲稱沒有跟陳女交往，2人只是「朋友、校友、學友、車友」關係，但絕非砲友，一同外出僅吃飯、喝茶、聊天。到香港雖同住一個房間，但房內有2張床，沒發生性關係。

他說，到陳女家只是喝咖啡，沒有過夜。2人曾一起騎腳踏車，陳女頭痛，到湖山汽車旅館房間休息，他只有洗澡，堅稱沒做愛。

判賠50萬元

法官調查，李男從自家監視器發現妻子帶小王登堂入室，2人單獨共處，展開調查，才發現2人投宿酒店、汽車旅館，這些地點均非公開場所，依社會通念，已超乎一般朋友分際往來，侵害李男配偶權，致李男受精神上痛苦，因此判賠。