背刺「百善孝為先」自惕 持棍傷人、拉K染毒

2018-10-01

〔記者黃建華／高雄報導〕外號「柳丁」的蔡姓男子，去年曾持棍打斷某電視台徐姓記者的手，挨告後在阿嬤出面求情下獲對方原諒，賠錢和解逃過官司，未料蔡男昨晨騎車越過停止線被警盤查，渾身散發K他命的塑膠味，警方從他的鞋墊起獲6包K他命，並帶回派出所，赫見他背部刺有「百善孝為先」5字，當場斥責他染毒、一再犯錯，刺這幾個字警惕自己，根本是一大諷刺。

記者告傷害 阿嬤求情和解

高市警方昨晨巡邏行經前金區中華四路與新田路口，見騎士蔡男（24歲，多次毒品前科）超越停止線，經攔停並使用小電腦查詢相關資料後，發現蔡男有多項毒品前科。

蔡男起初堅稱未攜帶任何違禁品，但神色緊張，講話顛三倒四，身上散發濃厚K他命味，蔡男本以為可蒙混過關，但警方發現他走路姿勢奇怪，要求脫鞋查看，而在鞋墊內發現6小包的三級毒品K他命。

蔡男見事跡敗露，向警方供稱，週末參加烤肉聚會期間與女友發生口角，心情不佳，才會自行騎車帶寵物出門散心，卻遇上警方攔查。警方將蔡男帶回偵訊，發現其背部刺青除了觀音圖騰，還刺「百善孝為先」字樣，蔡男告訴警方，其背後涵義是從小生長在困苦的生活中，念茲在茲父母的養育之恩，遂在背後刺青時時警惕自己。不過，蔡男一再染毒被逮，聽在警方耳裡，認為根本是一大諷刺。

警方後來又查出，蔡男去年8月8日凌晨疑因與女友吵架，驚動某電視台徐姓記者前往採訪，蔡男竟持一米長棍棒當著里長的面打斷徐姓記者的手肘。事後挨告傷害，還是蔡男的阿嬤出面向徐姓記者求情，最後賠錢和解，才逃過官司追訴。