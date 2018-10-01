涉活活打死1歲半女童 母同居人收押

2018-10-01

〔記者歐素美、張瑞楨／台中報導〕台中1歲半潘姓女童腹部嚴重出血，上月29日晚間被送到清泉醫院急診，搶救3小時不治，網友貼文，指控女童媽媽的同居人吳男涉嫌施暴，台中地檢署昨對吳男複訊，他態度軟化，不否認出手打女童，檢方認為吳男疑下手太重將她打死，依傷害致死罪嫌聲押吳男獲准。

據了解，王女與前夫生下女兒3個月後即離異，並與吳男交往。檢警調查，案發後30歲王女及27歲吳男互推責任，宣稱不知女童的傷從哪來，異口同聲否認對女童施暴，王女還說，女童受傷是「跳舞跌倒」。

王女說，當晚10時左右，她在屋外洗衣，女童與吳男在客廳，她聽到女童哭聲趕到客廳，見女兒眼睛半閉，疑似昏迷，吳男卻說女童在睡覺，她覺得不太對勁，立即騎車載女童到醫院，吳男隨後也趕到。

清泉醫院表示，女童到院時已無生命跡象，急救3小時不治，院方發現女童全身多處瘀血，超音波檢查發現女童腹部嚴重出血，疑為受虐造成，立即通報社會局。

由於王女供稱女童死亡之前，獨自與吳男在客廳內，她當時在屋外洗衣服，聽到類似拍打沙發聲音，吳男卻對女童受傷原因支吾其詞，昨下午他態度軟化，不否認出手打女童，因涉案情節重大檢方聲請羈押，法官以涉案嫌疑重大，且有逃亡之虞裁准，王女則請回。

鄰居表示，王女與吳男今年初才搬到該租屋處，兩人常在晚間9、10時返家，最近常在深夜大吵，互罵三字經與丟東西；據了解，去年吳男曾毆打王女，鄰居報案，後因王女未到案說明未成案。

王女的父親也住附近，他說，很早就與王女的母親離異，3個月前，王女車禍受傷時，曾幫忙照顧女童1個多月。