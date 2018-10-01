淫虐5歲女 坦承「我就是變態」法官竟放惡老闆

2018-10-01

20萬交保 獲准停押

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕29歲男子王榆貿涉嫌對女員工的5歲女兒剃光頭凌虐、性侵，手段變態惡劣，落網後一度向檢方坦承「我就是變態」，去年11月被桃園地檢署起訴、求刑20年；王男羈押期今屆滿，日前向桃園地院聲請具保停押獲准，但每週須到新北市板橋警分局板橋派出所報到3次。

當初偵辦此案的檢警獲悉氣憤說：「這個人做出罪無可逭的暴行，怎麼能把他放了！」「萬一又犯案，法官要負責嗎？」法界人士也憂心，王男具特殊性癖好，恐有再犯之虞，「讓他交保在外，將造成人心惶惶！」

桃檢起訴書指出，王男聘請單親的女童母親為員工，女童母親去年忙於籌備開設分店，無暇照顧女兒，王男主動稱可24小時代為照料，女童從去年7月8日與他同住至次月27日，卻在店內、住處，幾乎天天被王男涉嫌性侵、猥褻、遭到百般凌辱。

檢方調查，王男涉嫌剃光女童頭髮，天天要女童磕頭、罰跪、逼喝發臭的尿液、抓頭撞牆、用手機充電線鞭打女童、命令她以狗趴式貼在地面不能睡覺。

更誇張的是，王男會趁女童入睡，手淫射精在女童臉上，並在為女童洗澡時用下體摩擦女童臉、身體等處，並逼迫口交，更用海綿及牙刷刷女童下體凌虐。

王男去年9月被拘提到案，落網應訊時一度向檢察官坦承「我就是變態」，檢方依強制性交、強制猥褻、傷害等罪起訴並求刑20年，且認為王涉犯加重強制性交罪，有逃亡、串證之虞，向法官聲請羈押禁見獲准；王男去年11月被起訴後，法官認為有持續羈押必要，陸續於去年11月、今年2、4、6月及8月，各裁定延押2月。

法院︰到派出所報到具拘束力

王男日前聲請具保停押，桃園法院裁定指出，合議庭認為王男繼續羈押原因雖仍存在，但考量審理進度及王男羈押期間狀況，認定以20萬元交保金，且對王限制出境、出海及限制住居，加上應於每週一、三、五晚間需到居住處轄區派出所報到，應足以對王男形成拘束力，准予停止羈押。