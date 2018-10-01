「爺爺」不要進入／遭母老男友性侵 少女躲衣櫥蓋被哭

2018-10-01

疑劉男盯梢 嚇得不敢上學

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕少女小美（化名）的母親交了一個年紀比她大的劉姓男友，劉男年近6旬，小美都尊稱他「爺爺」，兩年前小美讀小五時，竟遭劉男性侵，小美隱忍未說，直到去年她發現疑遭劉男盯梢跟蹤，嚇得不敢上學，老師到小美住處家庭訪問，看到她躲在衣櫃內哭泣，並以棉被覆蓋全身，還在房間門口張貼紙條「請爺爺不要進入」，悲慘遭遇才曝光，新竹檢方偵辦後，日前依性侵幼女罪嫌起訴劉姓渣男。

檢警調查，劉男與小美的母親交往11年期間，每週會到小美住處2至3次，因劉男年紀比小美母親還大，小美稱呼他為「爺爺」。

2016年5月間，年近6旬的劉男明知當時小美僅11歲，竟趁她生病請假在家，小美母親外出為她買粥，劉男露出狼爪對小美指侵。

去年1月，小美在學校門口發現貌似劉男的男子觀看她行蹤，之後即不敢上學，並在住處房間門口張貼「請爺爺不要進入」紙條。 老師到住處家訪，發現她躲在衣櫃內哭泣，並以棉被覆蓋全身，輔導後得知上情。

劉男到案後坦承曾沿小美胸部向下撫摸，辯稱因小美說胸痛，才隔著衣服按摩胸部「幫她順氣」，由於是自上往下摸，無法確定是否觸摸到下體，堅稱沒有侵犯小美的想法。

但輔導老師作證說，上門訪查時發現小美躲在衣櫃裡哭泣，事後在學校輔導室因哭泣不止、無法以言語陳述，改用書寫告知母親「爺爺」曾強行以手指性侵，她在學校門口看見貌似「爺爺」的男子，不敢上學，書寫過程中小美不停哭泣、身體蜷曲且久久難以平復情緒。

老師還作證說，小美小五之前個性活潑，與同學相處良好，此事發生後個性大變，不願談論劉男惡行，且有躲在衣櫃內或將自己關在門內的行為，檢方因而不採信劉男辯詞將他起訴；依刑法對未滿之14歲男女犯強制性交罪，法院可對劉男判處7年以上有期徒刑。