南三段傳墜谷 救夫失足雙雙獲救

2018-09-30

〔記者謝介裕、游明金／綜合報導〕台北市蔡姓男子與藍姓妻子，日前赴南投挑戰山岳界困難度最高的「南三段」，不料昨日途經無雙山亞力士營地山域時，蔡男一腳踩空，滑落百公尺深山谷，藍女心急衝上前援救丈夫，也不慎跟著摔落，經南投縣消防局申請空勤總隊直升機救援，將兩人救起送醫，治療後已無大礙。

南投縣消防局昨上午接獲海巡署通報，指有2名登山客墜落山谷，申請直升機前往，吊掛救出送往竹山秀傳醫院；經查2人合法申請入山，56歲蔡男除了頭部、胸部挫傷，下肢也骨折，51歲藍女頭皮撕裂傷及肢體擦傷，所幸2人均意識清楚。

藍女獲救後指出，夫婦倆本月21日從花蓮入山挑戰南三段，昨走到無雙山亞力士營地山域時，丈夫不慎一腳踩空墜落，她心急救人，也不慎摔下去，還好丈夫拿出身上的哨子發出求救訊號，引來附近山友注意協助報案，才得以獲救脫困。

南三段與馬博橫斷、奇萊東稜及干卓萬山，被合稱為百岳縱走的「四大障礙」，其中，南三段深入中央山脈偏遠山區，攀登時間需7天以上，困難度遠勝於其他3條路線，在山岳界素有「終極縱走路線」之稱。

宜蘭原民打獵 失聯5天被尋獲

宜蘭縣大同鄉近日也發生登山意外，25歲許姓男子21日入山打獵，就此失聯，5天後被英士部落原住民搜救團隊尋獲，當時許員身體虛弱，但仍可行走。