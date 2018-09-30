媽媽當小三 感情債兒女還

2018-09-30

〔記者林嘉東／基隆報導〕媽媽的風流帳，最後由兒女來還！

吳姓計程車運將與妻子感情不睦，分居多年，「小三」陳女趁虛而入，與吳同居，吳的2個兒子也搬來同住。吳妻獲知後，去年6月會同警方捉姦，逮到2人同床共眠，控告丈夫與陳女通姦；未料檢方調查期間，陳女日前身故。

元配提告後 小三身故

鑑於被告亡故，吳妻對於控告陳女這部分，決定改為提出民事侵權損害賠償，以陳女侵害她的配偶權，向陳女的一對兒女連帶求償200萬元精神損害賠償。

吳男出庭時否認與陳女發生性關係，表示陳女過來和他住，實則只替他煮三餐、洗衣，以換取同住。吳還說，大兒子與小兒子的女友也搬來跟他們住，屋內只有三個房間，大兒子一間，小兒子與女友一間，他與陳女一間，一屋子這麼多人同住，其中包括自己的兒子，他怎麼可能和陳女做愛。

不過基隆地院審理認定，有妻室的吳男與陳女同床共眠，已逾越男女正常社交分際，而吳的房屋有3間房，但他為何不是與大兒子同睡，而是與陳女同床共眠，讓人難以信服。

法官認定吳男與陳女侵害吳妻的配偶權，要負連帶賠償責任，考量吳已60歲，與小他1歲的陳女同為身障人士，以及收入和經濟狀況，判決2人賠償吳妻20萬元。

法院同時查出陳女亡故後，陳的兒女均未拋棄繼承權，判決陳的兒女要負起共同賠償責任，在母親遺產範圍內，與吳共同賠償吳妻20萬元。