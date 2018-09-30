盧警員跑腿 刁婦嗆不去就檢舉

2018-09-30

忙得不可開交 接到電話

〔記者王捷／台南報導〕「 幫我看一下隔壁麵線店有沒有開？」不少民眾認為警察就是該為民服務，沒想到有人擴大運用，把警察當成跑腿小弟，不跑腿就嗆：「我要檢舉你！」

警回：這不是警察的工作

台南市警五分局開元派出所前天接到一通「求助」電話，來電女子先向員警要警所旁的麵線店電話，員警說沒有後，又被要求幫查店家有無營業，警員委婉回應「這不是警察的工作」，未料女子狠嗆：「如果你不為民服務，我就檢舉你！」警員被「盧」到無計可施，最後只好走出所外了解後，告知對方麵線店有開，對方連謝謝都沒說就掛了電話，員警無奈又委屈地說：「這種要求實在太扯了！」

本月28日成大醫院驚傳喋血案，轄區開元派出所忙得不可開交，該位女性民眾就在這個時候來電，先是問員警「有沒有麵線店的電話？」接電話員警愣了一下說「沒有」，女子改而要員警幫忙去看看店家有沒有開門營業。

盧5分鐘 嗆警應為民服務

員警受訪說，該名女子僵持了5分鐘，才放棄請警察查電話，接著說她每次來買麵線，店家「不是排隊排很長，就是沒開門」，於是要員警直接幫她去看看店家有沒有營業，遭委婉回拒後竟然爆氣說：「警察不是應該為民服務嗎？」如果不願為民服務，她就要檢舉。

還嗆很急才叩派出所問

員警說，對方一直盧，又大小聲，為免麻煩只好妥協，到所外確認麵線店有營業後，再跑回所內回覆。員警表示，當時除了婉轉告知「這不是警察工作」，並解釋目前所內有很多事，她可以自己上網搜尋店家資訊，女子卻強調她的手機沒網路，但是又很急，才打電話來派出所，她說「反正你們派出所有電腦可查，你們也有手機，查個電話有這麼難嗎？」

員警無奈表示，為民服務是警察的任務之一，只要合理一定使命必達，但希望民眾不要無限上綱，把生活上雞毛蒜皮的事都推給警察，這樣恐損及員警處理其他要務的時效。