牢房沒冷氣 德州被判違憲

2018-09-29

〔記者吳政峰／台北報導〕沒冷氣不公平，美國德州監獄全得裝空調！警察大學犯罪防治系副教授賴擁連指出，德州監獄一名受刑人Yates認為，舍房沒有冷氣恐造成熱衰竭，一狀告上法院，法官認為德州有3成監獄有空調，7成則否，確實違反比例原則，判獄方違憲；德州刑事司法局粗估，一監一冷氣的成本約為美金3.5億元，折合台幣約107億元，目前正在與州議會協商中。

賴擁連表示，Yates向法院主張，夏天拘禁在華氏88度（攝氏31度）的舍房中，恐構成美國憲法第八修正案中的「殘忍而不人道」懲罰，2017年間獲美國第五巡迴法院判決獲勝。法院判決指出，德州刑事司法局對受刑人的處遇，已構成「故意的冷漠（deliberate indifference）」，原因是過去的20年間，每年都有22到24名受刑人因熱衰竭身亡。

每年22至24名受刑人熱衰竭身亡

判決提到，根據德州1977年的法律規定，監獄舍房的溫度應控制在華氏65到85度間，足認超過85度卻沒有冷房設備，有侵害人權之虞。

此外法官還發現，德州目前約有100座監獄，收容約14萬名受刑人，但具有中央空調的監獄僅有30%，其餘70%均無，違反比例原則。

德州監獄還給受刑人有限度的行動自由，讓他們配戴名為PASS的腕環，若要通過圖書館、健身房、教堂等閘門，就得「刷卡」記錄，便於掌握受刑人的所在地。賴擁連認為，仍應給予受刑人相對自由的環境，將有利他們未來復歸社會。