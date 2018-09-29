穿囚服的國民非棄民 受刑人應享基本人權

2018-09-29

司法院長許宗力觀點 與會者認同

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣法治暨政策研究基金會28日與立委陳超明舉辦獄政改革座談會，從兩公約談我國受刑人處遇條件，基金會董事長、前司法院副院長城仲模會中表示，獄政文化是檢視一個國家是否進步的象徵，等同是外界了解我國文明程度的窗口與平台，與會者也認同司法院院長許宗力曾說的話：「受刑人只是穿『囚服』的國民，並非憲法基本權保障的『棄民』。」

工作權、秘密通訊權 有討論空間

城仲模指出，兩公約內國法化至今，司法界的觀念已有長足進展，例如在女性受刑人生小孩時，如何保障母嬰最大權益等，不過有關受刑人的工作權及秘密通訊權部分，還有不少值得討論的空間。

城仲模強調，受刑人只是環境使然而誤入歧途，若能給予合理的對待，譬如讓誤觸法網的成功企業界人士在監所中觀看必要資料，使其能貢獻所長、負起社會責任，或許是可以探討的方向。

與會的法務部常務次長張斗輝表示，與受刑人息息相關的「監獄行刑法」修正案已送到行政院，主要是依兩公約進行大修正，由政務委員羅秉成主持審查會議。草案中除了提高受刑人的勞作金比例、讓不服假釋決定的受刑人有行政訴訟的救濟機會外，更重要的是保障受刑人的秘密通信自由，且允許投稿，盼能在本會期送入立法院審議。

張斗輝說，去年司改國是會議中，獄政改革議題佔了45項，高居所有項目第2，目前除了修「監獄行刑法」，「羈押法」與「少年收容處遇實施條例」也在研修、草擬中。

至於外界詬病的「監滿為患」，則會透過編列經費逐年新建舍房，預計2019年可達到70.2%的收容人皆有床位。

東吳大學法律系副教授胡博硯指出，我國監獄擁擠問題在2011年間達到高峰，超收20%，現在雖降到10%，仍盼能繼續下降，達到合理化的空間配置。胡並以歐洲人權法院的判決為例，指17平方公尺收容18人，被法官認定屬於不人道待遇，我國未來具體修法時也應注意。

對於受刑人的秘密通訊自由，胡博硯以德國為例，指德國法令是採「原則許可、例外限制」概念，即讓受刑人享有完全的通訊自由，在某些情況下才會出手限制，這是我國未來應走的方向。

曾被羈押禁見6個月的陳超明，昨表示支持給予收容人基本人權，但「不能太過享受」；至於秘密通訊自由，陳則持保留態度，認為還是要有限制，以免發生騷動。

桃監太擠 受刑人請求國賠駁回

日前一名收容人狀告桃園監獄過於擁擠，使他身心受創，據此請求國賠，被桃園地院法官以桃監已善盡管理義務為由駁回，對此，矯正署副署長周輝煌昨笑說「還好沒輸，不然賠不完」，但強調矯正署已努力爭取預算增設舍房及增加管理員津貼，本次研討會中的意見都將帶回署內當成修法參考。