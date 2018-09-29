高中生校門外鬥毆 教官也擋不了

2018-09-29

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市前晚發生一起鬥毆事件，私立啟英高中夜校學生夥同校外人士，在學校後門外持球棒圍毆17歲周姓少年，暴力惡行連在場的老師、教官都無力阻止，直到警方出動快打部隊才順利壓制；警方表示，因被害周姓少年不願提告傷害，後續將依違反「社會秩序維護法」將在場鬥毆的8人送辦，並將進一步清查背後有無幫派介入或涉及組織犯罪情形。

根據臉書社團「黑色豪門企業」貼出的案發影片，周姓少年當時被啟英高中學生及校外人士團團包圍，無力反抗的周少一度被打到跌坐在地，還被人趁機補踹兩腳，由於鬥毆地點就在學校後門，且正值夜校學生下課時間，學校老師、教官見狀連忙吹哨制止，但眾惡煞不當一回事，依然持續施暴。

中壢警方獲報後，出動快打部隊將現場8人帶回，經初步調查，發現周姓少年為該校輟學生，在校期間與隔壁班的20歲鄭姓學生有過節，鄭生不滿周少輟學後仍不時放話嗆聲，27日晚間約周少到學校後門談判，周少赴約時找來同為輟學生的20歲游男到場壯聲勢，鄭生則找來同學與校外人士共6人助拳，兩派人馬一言不合大打出手，結果周少一方寡不敵眾，周慘遭狂毆，游則躲在外圍逃過一劫。

對於這起暴力事件，啟英高中副校長王淑燕昨表示遺憾，也強調會加強在校學生的教育、輔導。