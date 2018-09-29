搜索票不能溼 勇警單手泅水逮毒蟲

2018-09-29

一手高舉搜索票

〔記者彭健禮／苗栗報導〕單手渡河，勇警逮賊！苗栗警方昨天追捕徐姓毒蟲，徐男為甩脫警方，竟「撲通」一聲跳進河裡，泅水開溜，但他萬萬沒想到，追趕在後的警員薛世賢，竟也毫不猶豫地跟著躍入河裡，且為避免把搜索票弄濕，薛一手高舉搜索票，僅用單手側泳穿越約20公尺寬河面，上岸後把體力透支的徐男逮捕，搜出1.62公克安非他命。

苗栗警分局鶴岡派出所近日掌握48歲男子徐宏濬持有毒品，昨天上午由副所長鄭肇銘率領警員薛世賢、林家旭，持搜索票前往徐男住處搜查，徐見警上門立刻奪門而出，狂奔到附近稻田間阡陌亂竄約500公尺，後來見薛員等人一路緊追，只好跳下約3公尺深的駁坎，並渡河逃逸。

薛世賢見徐跳入河中，也奮不顧身跳下追捕，一進到河內才發現水深超過預期，他擔心手上搜索票弄濕、污損，一手高舉搜索票，僅用單手側泳渡河，徐男回頭見薛員仍不放棄，嚇得雙手狂划，卻怎麼樣也拉不開距離，橫渡河面後，徐男已氣力放盡，只能連滾帶爬鑽到一旁草叢躲藏，隨即被跟著上岸的薛員一把揪出，通報警力支援逮捕。

水深及脖「累翻了」

薛世賢事後笑稱，一開始溪水僅到膝蓋高度，但水位越來越深，一度深達他的脖子，他擔心搜索票弄濕，才只好一手高舉搜索票，採用類似救生員的側泳方式渡河，「真的累翻了！」

毀損可憑原始文件補發

苗栗警分局偵查隊長徐李清說，刑法規定搜索時須有搜索票，若搜索票弄濕、污損或遺失，可能會被對方質疑合法性，容易引起紛爭。苗栗地檢署主任檢察官陳宗豪說，員警若在執行過程中因不可抗力弄濕、污損或遺失搜索票，可憑原始文件向法院聲請補發。