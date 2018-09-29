吸納地痞擴展勢力 統促黨已深入多縣市

2018-09-29

〔社會新聞中心／台北報導〕黑與黑的結合，畢竟僅是國內黑道勢力的重組，勢力再怎麼發展，在警方充分掌握因應下，並不會讓人畏懼，但當黑色染上不對等卻大量的紅色政治勢力，可能出現的結果，不僅最令人厭惡和唾棄，也不可等閒視之。

中華統一促進黨在成立之初，聲稱是政治組織，但眾所周知，該黨是由竹聯幫大老張安樂號召組成，但當時外界並不清楚這個「黨」的目的，笑看只是又一個「疊床架屋式的幫派聚合」。

隨後警方除暴的蒐證紀錄發現，統促黨為求壯大內部人員組織，大量吸納江湖幫派兄弟，更涉入諸多黑道糾紛、暴力圍事。現今，已不只是一個黑幫靠著政黨名號「借殼上市」，相關組合逐漸吸納各地黑色力量後，一方面這個在台北市組成的政黨，可藉此將勢力擴展至各縣市，而各地原本一些不入流的小幫小派，也頂著政黨名號、或以「我和『白狼』有交情」等話術，期能提升自己在地方江湖上的分量，以利攫取更多、更大的非法利益。

整個情況顯示，這不僅是一個黑與黑的結合，更是中統派與台灣各地黑幫的政黑利益結合。

此外，在情治單位蒐報中，統促黨資金來源不明，疑似接受來自中國的經援，國安單位懷疑它接受中國官方指示，在我國境內意圖顛覆政體；隨著檢調的偵蒐，相關事證將愈來愈明確。