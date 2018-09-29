傳主管不給離職書 凶嫌考上北榮沒報到

2018-09-29

〔記者王捷、邱灝唐／台南報導〕據了解，林光宇與同事陳女除了長期因排班問題有衝突外，據透露，老家在台北的林男前年考上台北榮總體外循環師，但傳言因林與陳女間的關係，遭成醫主管惡整，不讓他離職，林沒按時到北榮報到後，主管才挑釁說，如果現在要離職，就可以走了。

成醫否認主管惡整

對於相關傳聞，成大醫院強力否認，強調成大是公務機關，不可能有排班刻意排擠問題，其餘不願多說。而職安署南區中心認為，成大沒有職業安全衛生法上疏失，目前正調查是否有職場霸凌問題。

據指出，林光宇是成大醫院正職的體外循環技師，最常操作的是葉克膜，因是相當專業技術，全醫院的心臟外科只要上刀，體外循環師就須在10分鐘內趕到，薪水雖有4、5萬元，但循環師面對加班壓力，年假說不定都不能放。

柔道黑帶 鑄下大錯

據指出，林光宇都靠運動紓壓，是柔道黑帶，林男疑抱怨成醫不尊重專業，業務量比陳女高，2人曾鬧到醫院高層，也對簿公堂，之後院方減輕他的工作，並將林、陳刻意錯開；不過林男懷疑，陳女不滿他是正職技師，工作量變少，聯合主管與約聘同事孤立他，讓衝突升溫。

職安署要查是否霸凌

職安署南區中心指出，職安法目的是為防範霸凌，像成醫這樣有一定規模的企業，必須有防範規劃，但霸凌是無形的，如果有受到職場霸凌的情況，可向該中心申訴，該中心會展開調查機制。