職場糾紛／成醫開刀團隊 技師當病患面殺技師

2018-09-29

預藏蝴蝶刀 猛刺5刀

〔記者王捷、邱灝唐／台南報導〕國立成功大學醫學院附設醫院體外循環技師林光宇，認為同為體外循環師的陳姓女技師職場霸凌，昨上午9時許，他與陳女進入開刀房，林男突然掏出預藏的蝴蝶刀，當著病患面前朝陳女腹、胸部猛刺5刀，負責動手術的心血管外科主治醫師胡祐寧見狀，奮不顧身上前奪刀阻擋，左手遭劃傷，林男行兇後離開手術室，在臉書PO「終結霸凌」等語，隨後走到警所投案。

女醫奪刀阻擋 手被劃傷

由於陳女就在開刀房遇刺，雖傷勢頗重，幸可立即獲得緊急手術救治，急救後已無生命危險，送至加護病房觀察；女醫師胡祐寧手部遭到劃傷後，也立即緊急縫合。警方依殺人未遂、傷害、醫療法將林男移送 台南地檢署，建議法院能予預防性羈押。

立刻急救 女技師保住命

42歲男子林光宇是成醫早期的體外循環師，當時成醫只有他與陳女2名體外循環師，兩人互相代班，只要有重大手術其中一人就要出勤值班，但成醫手術量大，一有手術，10分鐘內就要趕到醫院，工作壓力大。

林男有家庭要兼顧，53歲陳女單身，2人早就因排班有所爭執，甚至曾對簿公堂；後來成醫為處理大量手術，又聘請5名體外循環師，並將2人排班錯開，減少爭執，但2人嫌隙仍未化解，林男懷疑陳女聯合院方主管排擠他，28日上午9時上刀前，陳女要求他搬文件，林男抓狂，成為事件引爆點。

PO終結霸凌 赴派出所投案

林光宇涉將長約15公分的蝴蝶刀藏在身上，與陳女等6名的麻醉科護理師、醫師進入開刀房，準備替病患全身麻醉，待命時林男快速掏出蝴蝶刀，朝陳女腹、胸部猛刺，主治醫師胡祐寧奪刀時遭劃傷，一名護理師當場被嚇哭，另名護理師斥喝林光宇滾出開刀房。

林男走出開刀房，在辦公室擦拭、清洗蝴蝶刀上血跡，將刀械放回辦公桌，脫下手術服後，走了3公里到派出所，自認為符合自首要件，但警方已早一步接獲報案，認定僅構成投案。針對醫院內是否有職場惡鬥、霸凌等情事？成大昨天否認。