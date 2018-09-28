4貼遇上逆撞 2稚兒未戴安全帽重傷

2018-09-28

〔記者陳建志、蔡淑媛／台中報導〕74歲蔡姓婦人前天深夜駕車行經台中市大里區仁化路，疑恍神開進逆向車道，迎頭撞上一輛「4貼」機車，騎士戴男與後座妻子雖僅受到皮肉傷，但車上2個孩子均因沒戴安全帽受到重創。其中黃女抱著的5月大男嬰顱內出血、腦傷嚴重，有生命危險；站在前踏板的1歲多男童也診斷出硬腦膜下出血與肝臟撕裂傷。警方初步確認2名駕駛都沒有酒駕，確切肇事原因正進一步釐清。

警方調查，26日晚上9時，26歲戴男騎車載著24歲妻子與2個孩子外出，行經仁化路百姓公廟附近，遭逆向駛來的轎車撞上，當場重摔翻覆。

大人有戴 僅挫傷、擦傷

戴安全帽的2個大人僅受挫、擦傷，意識清楚，2個孩子沒戴安全帽，傷勢嚴重。

醫院指出，該名5月大男嬰顱內出血、腦傷嚴重，昏迷指數8到9分，迄昨晚仍有生命危險；另名1歲多男童，除頭部硬腦膜下出血，肝臟也有撕裂傷，治療後送加護病房觀察。

轎車逆向 機車載3人 開罰

警方表示，機車只能負載1人，戴男載3人已違反「道路交通管理處罰條例」第31條「機車附載人員或物品未依規定」，而蔡女逆向行駛也違反第45條「不依規定駛入來車道」；警方除對2人開罰，並呼籲騎機車民眾切勿違規「3貼」或「4貼」，而且一定要戴安全帽，否則一旦發生車禍或是自摔，少了安全帽保護，脆弱的頭部極易受到重創，本案2童雙雙重傷，就是血淋淋的教訓。