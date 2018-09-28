台泰聯手 阻截2億元冰毒入市面

2018-09-28

中國「觀音王」茶葉包藏毒

〔記者謝君臨／台北報導〕跨國緝毒再有斬獲！法務部與泰國司法部、泰北清邁軍方合作，26日晚間在芭達雅某出租房屋內，緝獲藏在中國品牌「觀音王」茶葉包裝中的355公斤甲基安非他命，並逮捕負責運毒的31歲台籍江姓嫌犯；據統計，該批毒品在泰國市價高達2億泰銖（折合新台幣約1.9億元），所幸未流入黑市。

法務部官員說，本次行動我方主要是與泰國司法部肅毒委員會（ONCB）、第五區（泰北清邁）軍方合作破獲，由於我方在泰國無司法管轄權，故我方主要是提供緝毒情資，讓泰方得以掌握毒犯行蹤，26日晚間7時許進行攻堅破獲。

芭達雅藏貨處 1台人被壓制

據了解，泰方幹員攻堅時，現場僅有1名台籍江姓嫌犯在場，當下他一臉錯愕，還來不及反應，就被緝毒幹員壓制。江嫌供稱，他主要負責將毒品運送到租屋處，後續會有其他接應人員到場分裝毒品。法務部表示，目前與泰方已掌握到其餘主嫌下落，將持續追查，斬斷販毒集團的營銷管道。

法務部調查局表示，茶葉包裝具有運輸方便、密封良好等特性，常被販毒集團拿來當作包裝毒品的偽裝物。目前初判該批毒品來自緬甸金三角地區，雖是藏放在中國茶葉的包裝內，但因安毒在中國的價錢不高，研判販毒集團應打算運往中國以外的國家販售。