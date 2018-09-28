無障礙公廁當套房 通緝犯洗睡5天還停單車

2018-09-28

〔記者黃良傑／高雄報導〕曾是成衣業老闆的陳姓男子，經商失敗後流落街頭，又因撿走民眾遺失物而吃上官司，悲慘淪為通緝犯，他從台北南下投靠無門，把一間親子廁所當成棲身之所，5天來不僅在廁所內洗澡、睡覺，身邊的單車也直接推進去當成車庫；未料他用水等聲響，引發在旁邊如廁的4警關心，意外落網。

警察尿急解放 竟有人牽車出來

高雄市保安大隊迅雷中隊指出高雄市保安大隊迅雷中隊指出，本月26日凌晨，迅雷中隊分隊長林卓材率小隊長張英霖與警員蔡有冠、徐鵬淳外出巡邏，經過左營區蓮潭路、勝利路口時，4人不約而同尿急，連忙跑進公廁解放。如廁時聽見親子無障礙廁所內傳出「嘶、嘶」等異聲，以及類似在用水的聲響。

眾人起初不以為意，但上完廁所，發現親子廁所裡的人仍未出來，4警擔心有人出事，上前敲門關心，沒想到居然是一名男子默默牽著腳踏車走出來。

成衣業老闆落魄 侵占錢包被判刑

警方調查，這名「公廁男」是65歲陳姓男子，37年前從高雄隻身北上，到台北做生意，投資成衣業當老闆，有一段時期生意很風光，但最後仍失敗，生活陷入困境，改開計程車仍難以餬口、還債。某日，他在台北火車站撿到旅客遺失的錢包，飢寒起盜心偷刷包內的信用卡，被依侵占、詐欺等罪判處拘役50天、併科罰金6000元；他不想被關、加上阮囊羞澀，逃回南部避風頭，本月19日被台北地檢署發布通緝。

陳男供稱，他上週搭火車南下，想投靠堂哥卻找不到人，因多天未洗澡，渾身發臭，無處可去之下，騎車找到這處公廁洗澡，發覺廁所內還算寬敞，乾脆直接住下來，單車也推進來免得被偷走，已在廁所睡了5晚。

4警如廁，自己也沒想到會順手逮到通緝犯，昨天將他押解北上歸案。