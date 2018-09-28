健檢投錯藥害命 扯！沒人需負責

2018-09-28

6醫護均無罪定讞

〔記者楊政郡／台中報導〕男子詹文忠10年前到衛福部立豐原醫院健檢中心，花4萬5000元進行主動脈攝影64切CT（電腦斷層）等健康檢查項目，當時詹文忠之子、牙醫師詹金隆特別提醒院方，父親有氣喘病史，不能使用Inderal藥物（恩特來錠），未料該中心護理師仍依處分箋慣例拿恩特來錠給詹文忠服用，導致詹文忠氣喘發作，當天下午死亡，家屬控告6名醫護人員，6人均判決無罪定讞；直到事發10年後的最近，台中高分檢認為法官的認定前後矛盾，據此向台中高分院提起再審。

判決矛盾 檢提再審

豐原醫院昨天表示，全案已進入司法程序，一切尊重司法。

台中高分檢檢察官蔡宗熙指出，本案關鍵在於醫生的處方箋上註明了「MANA.DR」，該代號代表「醫師所囑，有需要時可服用」，因此法官認為護理師是依醫師處方箋投藥，判護理師無罪確定，另將醫師依業務過失傷害罪判刑6個月；後來醫師上訴更一審，辯稱他當天請假，根本不在院內，結果法官又據此判醫師無罪定讞，兩次判決的認定顯然互有矛盾，總要有人對「投錯藥」一事負責才是，因此決定向台中高分院聲請再審。

父枉死 牙醫要討公道

詹文忠之子、牙醫師詹金隆說，父親罹患氣喘20年，在藥物控制下病情穩定，豈料10年前到豐原醫院健檢後不治，「好好的人進去，卻用救護車載回家！」

他事後主張醫院有投錯藥的疏失，院方說最多賠償100萬元，還稱：「不然就去告吧！」讓他難以接受。詹金隆認為自己身為醫師，卻仍受到醫界的霸凌，何況是一般民眾。

詹金隆表示，一般民眾在進行電腦斷層檢查時，若心跳超過70下，健檢中心就會讓民眾服用恩特來錠，使心跳緩慢下來，以便掃描出較清晰的影像，但當初他不管是書面中或口頭上，都已告知父親有氣喘病史，因他本身是醫師，他還特別註明不能使用恩特來錠，沒想到悲劇還是發生，結果沒有任何人需要為此負責，令人不服。