4分鐘摟吻女童4次 唐鳳胞弟被控猥褻

2018-09-28

事發時 稚兒就在身旁

〔社會新聞中心、李欣芳／綜合報導〕行政院政務委員唐鳳的胞弟唐宗浩，日前帶著3歲兒子在住家附近玩耍，兒子與其他小朋友聚在一起嬉鬧時，唐宗浩也「參一腳」抱起一位可愛小妹妹玩耍；女童母親氣得指控，唐宗浩4分鐘內竟4度摟抱、強吻她女兒，唐宗浩則稱只是單純和小朋友玩耍，訊後被依強制猥褻罪嫌送辦。

34歲唐宗浩現任自主學習促進會資訊長，與父母同住在新北市淡水，本月19日傍晚6時許，唐宗浩帶兒子前往住家附近空地玩，當時一名年輕媽媽也帶著2名女兒在散步，姊妹倆看到同年紀的玩伴很開心，3個孩子在空地上嬉鬧，稍後女童母親忙著照顧小女兒，讓4歲大女兒繼續和唐宗浩的兒子等人在附近一帶玩耍。

第4次被女童母親目擊

女童母親根據監視器畫面指控，沒想到唐宗浩和小朋友玩耍時，趁機抱起她的大女兒作勢親吻，女兒轉頭閃避，才將她女兒放下，接著唐見她沒在注意，再度抱起女兒強吻，還疑似伸出舌頭，女兒被放下後頻頻擦拭嘴巴。

女童母親調監視器提告

女童母親稱，此時她上前關心，但唐趁她轉身，第3度強吻在欄杆上攀爬的女兒，女兒趕緊拉著她繞著空地散步，後來散步回到空地，唐又趁她未注意，第4次強親女兒，這次被她發現，嚇得趕緊制止，將女兒帶回家。

唐宗浩稱玩耍、無惡意

女童父母事後在臉書貼文提醒附近住戶；唐宗浩留言稱，只有抱起女童玩耍，無惡意，針對未先詢問家屬就抱孩子的行徑致歉。但女童父母認為，監視器畫面顯示女兒在4分鐘內被唐宗浩強吻4次，本月22日報警。

警方表示，受理當天即通報社工介入，本月26日通知唐宗浩到案說明，訊後移請士林地檢署偵辦。記者昨未聯繫上唐宗浩，不知其回應；唐鳳昨透過幕僚表示：「此事已進入司法程序，沒有評論。」