年利率1117%吸乾血 老闆遺言：來收屍

2018-09-27

〔記者楊政郡／台中報導〕郁田生技公司孫姓負責人因需錢周轉，向放高利貸的王嫌借款300萬元，預扣利息75萬，年利率757%至1117%，約定14天內要還清，孫男開出10張支票，前3張已兌現還款110萬元，第4張跳票後3天，孫留下遺書跳樓身亡，「要王嫌及其他3人來收屍」，王男被依重利罪判刑4月，犯罪所得75萬元沒入。

暴利男判刑4月

判決書指出，台中市郁田公司負責人孫樹田急需資金周轉，找上地下錢莊，王嫌以「李元興」名義與孫連繫，2017年7月10日孫向王借款200萬，預扣45萬利息，約定14日內還清，孫開立支票清償，7月17日110萬（已兌現）、7月24日90萬（跳票）。7月18日借100萬，實拿30萬，約定14日內還清，孫開立7月24日50萬支票（跳票）、7月31日50萬支票（跳票）。

前110萬元兌現後，孫的公司銀行帳戶內沒錢，7月24日總計140萬都跳票，當天孫到警局控告王重利等罪，隨後在公司召集員工談資遣及被倒帳等問題，27日孫在辦公室留下遺書，內容大致「要王嫌及其他3人來收屍」，然後從公司13樓頂跳下身亡。

高利貸#跳樓#收屍#年利率1117%/span〉

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