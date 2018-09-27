爛醉兒撞死人 父冷笑回：要體諒肇事者家屬

2018-09-27

死者家屬二度受傷：心都碎了

〔記者劉慶侯／台北報導〕23歲郭姓男子在中秋節前夕涉嫌酒駕肇事，造成1死2傷慘劇。但死者陳姓女騎士的家人和郭男家屬討論賠償事宜時，聽聞對方父親冷笑多聲回應，並認為也要體諒肇事者家屬的心情。死者弟弟氣得到臉書社團貼文痛斥：「我們死者家屬的心情呢？我們全家人的心都碎了…碎到支離破碎如同我敬愛的姊姊一樣。」

PO文一出，引起網友一片撻伐，認為「酒駕就是蓄意殺人」，應「仿效新加坡先處鞭刑再關三個月」。

郭男23日與友人在台北市景美KTV歡唱喝酒，事後卻開車一路疾駛在基隆路三段，先後追撞3輛機車，再撞毀路旁整排鐵皮雨遮，車輛嚴重受損無法行駛才停住，造成1死2傷慘劇。

警方到場時對郭男酒測，因現場有媒體拍攝，警方將郭男帶入警車內防止郭男被拍到，還拿警用背心給郭男遮臉，引起媒體訾議，而郭男的酒測值高達1.29毫克，等同爛醉。

女友人還嗆：肇事者有肖像權

不久，有郭男的女性友人到場，和媒體口角，嗆說「他有肖像權你們這樣拍對嗎？」要求媒體體諒郭男家屬想法，在場媒體也當場回「那有想過死者家屬的心情嗎？」郭男的女友人轉頭不再說話。

受重傷送醫的45歲陳姓女騎士，因顱內出血、脖子頸椎、脊椎、肋骨斷裂、骨盆腔粉碎、氣胸、內出血、大腿20公分開放性骨折，搶救至當日中午過世。

陳女的弟弟前晚到臉書社團「爆料公社」貼文，指說郭男家屬有討論後續賠償問題，但他卻是聽到郭男父親態度輕佻的冷笑幾聲，讓他頓時覺得「不知道面對的是什麼樣的肇事者家屬」，憤而在網上痛斥：「我只想請問，我們死者家屬的心情呢？我們全家人的心都碎了…碎到支離破碎如同我敬愛的姊姊一樣。」