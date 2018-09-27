阿公213萬放到忘了 衣櫃藏金當廢物丟

2018-09-27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕200多萬放到都忘了，竟當垃圾丟！

南市清潔隊物歸原主

台南市環保局清潔隊昨天上午協助歸仁區的住戶載運大型廢棄家具，竟在舊衣櫃內發現藏有現金與定存單，總價值213萬元，立刻聯絡可能遺失的民眾，並將錢送到派出所，讓款項物歸原主。

警方初步瞭解，這樁「衣櫃藏金案」失主是91歲的林姓阿公，包含13萬元現金以及2張各100萬元的定存單，他一直擱在抽屜裡，「放到自己都忘了」，連家人也不知道有這筆款項，才會被當成廢棄家具清理。

南市環保局長林健三表示，在接獲林姓住戶請求清運廢棄家具的電話後，昨上午由曾、許、楊姓等3名隊員驅車載到回收區放置，進而發現這筆款項。

阿公的家人既驚又喜

當時進行現場整理，就在舊衣櫃內找到跟著雜物放置的透明塑膠袋，疑似綑綁紙鈔，打開確認，真的是現金，清點後總計13萬元，還有2張定存單，隨即通報隊長蘇義松。

林健三說，蘇義松致電給當時聯絡環保局的林姓住戶，說明在其廢棄舊衣櫃內有現金，對方既驚訝又高興，但為求慎重起見，清潔隊也將有價物品送到派出所招領，由警察單位確認失主的身分。

昨下午，林姓阿公的媳婦攜帶相關證件前往派出所領取後，213萬元的現金與定存單都物歸原主，衣櫃藏金案喜劇收場。