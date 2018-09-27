新興毒品裝酷炫 混毒14種…死神提早索命

2018-09-27

〔記者吳亮儀、錢利忠／台北報導〕前年土豪哥在飯店開毒趴、害死小模，死因就是混用多種新興毒品，但衛福部食藥署最新統計發現，2008年混毒案件最多混到6種，去年更出現高達14種混毒；而去年上半年藥物濫用致死案件數達263人，其中混用毒品致死案就高達9成、有245人。

半年來混用毒品245人致死

新興毒品越來越多、包裝越來越五花八門，例如弄成咖啡包、果凍、沖泡式飲品等掩人耳目，讓人容易吃下肚，且毒品混用越來越嚴重。高檢署也統計，毒品混用越來越嚴重，光是液態混合的新興毒品就達800多種，國內常態施用毒品人口數已達6萬多人。

食藥署管制藥品組組長蔡文瑛說，台灣的毒品採正面表列，但毒品是化學物質，只要更改其中的化學結構就算是新的化學物質，國內的新興毒品與國外相比更走「創意風」，會用咖啡包、糖果等方式包裝，容易讓民眾一不注意就踩進毒品陷阱。

食藥署分析新興毒品檢出情形，今年上半年共檢出6萬8488件，較去年同期的4萬5021件大幅成長約52%，由於包裝五花八門，造成毒品檢驗難度日增。

食藥署為預防不肖廠商假借申報進口原料藥，但卻成為製毒前驅物原料使用，特別引進「手持式拉曼光譜分析儀」，將可在現場直接進行各種化學物質分析及判定，數秒內便可得出檢測結果。邊境查驗人員隔透光包材如塑膠袋、玻璃瓶等直接進行非接觸、非破壞性快速檢測，確認輸入原料藥是否為毒品，並用於藥廠稽查現場確認入庫原料藥是否與購入資料相符，避免合法掩飾非法。

為解決新興毒品氾濫難題，高檢署今年初開始展開安居緝毒專案，揚棄過去「單向」查緝方式，轉從社區及校園著手，透過與民眾接觸的「雙向」互動，增加民眾反毒的參與感。