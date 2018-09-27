應徵小妹先入帳20萬 妙齡女變詐欺犯

2018-09-27

〔記者王捷／台南報導〕林姓女子上個月在臉書看到一家電子遊藝場應徵外場小妹，老闆要她提供薪資帳戶及交出證件影本，沒想到她還沒上工，帳戶先收到20萬元「薪水」，老闆沒說清楚，反要她再提供其他帳戶及證件影本，她驚覺不妙報警，才知她的帳戶已被列為警示帳戶，她也成了詐欺共犯。

警方提醒，這是目前流行的三角、多角詐騙，歹徒是透過第三人的帳戶洗錢，呼籲民眾應徵工作千萬要小心。

20歲林女供稱，上個月在臉書社團看到有人PO文應徵電子遊藝場外場小妹，月薪4萬多元，文中留下「老闆」的LINE帳號。她與對方聯絡後，對方要她先提供帳戶、身分證，以便以後匯入薪水，她將母親的帳戶影本及自己的證件影本用LINE傳給對方。

幾天後，林女工作還沒有下文，帳戶卻突然多了10萬元，「老闆」敷衍她稱，這是員工薪水但是匯錯了，請林女將錢匯到另一個帳戶，林女依指示匯了錢，沒想到隔天又收到一筆10萬元。

「老闆」又稱匯錯錢，但林女覺得奇怪，要求對方應該先告訴她何時可以上班，才會還錢，豈料「老闆」竟嗆，不還錢就警局見，如果想上班，得交出另外2個他人帳戶，林女起疑，向警方報案。

警方指出，此種詐騙手法是把贓款匯入不知情的第三人帳戶，再要求第三人把贓款匯到歹徒控制的帳戶，最後由車手領出，目的是要混亂警方追查目標。