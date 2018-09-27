吸金代操期貨15億PO賓利「投資賺錢買的」

2018-09-27

〔記者陳慰慈／新北報導〕享悅財務顧問股份有限公司、挑替創意設計有限公司涉嫌以「最高年息48%」等話術利誘吸金，1年半來吸金8000萬元，另又以「高額獲利」吸引民眾投資地下期貨，代操期貨交易保證金15億元，其中年僅25歲的文姓女成員在LINE群組PO出賓利GT SPEED車照高調炫富，聲稱「用投資賺來的錢買的」；檢調昨依違反銀行法、期貨交易法約談集團負責人楊東縉及其魯姓前女友、文女等人，漏夜偵訊中。

漏夜偵訊負責人楊東縉及2女

檢調調查，38歲楊嫌原在挑替創意設計公司任職，以「保本」、「每月固定配息4%」等口號利誘民眾掏錢投資，之後楊又與28歲魯姓前女友另成立享悅公司，由原挑替公司黃姓負責人擔任公司監察人，以「勝率極高」、「高額獲利」為噱頭鼓吹民眾投資期貨，透過老鼠會方式拉下線。

實際上已虧2、3億 逾60人受害

檢調指出，2015年11月至去年5月，該集團吸金8000萬餘元，成員把錢都用在出國享樂、買名牌包等個人花費，另外該集團代操期貨交易保證金約15億元，實際上已虧損2、3億元，受害者逾60人。

新北地檢署檢察官丁維志昨指揮調查局新北市調查處搜索相關人公司與住處，查扣交易資料、帳戶存摺、電磁紀錄等資料，約談楊男等5名被告與4名證人到案，另扣得文女名下新車價格逾千萬元的賓利GT SPEED跑車，以及魯女名下約200萬元的二手保時捷跑車。