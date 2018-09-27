嬤洗腎說「存摺都給檢察官」醫急拔針 助她保住396萬

2018-09-27

〔記者楊政郡／台中報導〕需定期洗腎的75歲謝姓阿嬤，本月21日到醫院洗腎時心事重重、一臉愁容，醫師鄭振聲關心詢問，才知道阿嬤日前接獲「檢察官」來電指她涉及洗錢，她雖依指示把存摺與提款卡交給對方，仍怕被「抓去關」。鄭醫師一聽，發覺阿嬤遇上詐騙，立刻拔針停止洗腎，提醒阿嬤：「要趕快去銀行確認喔！」果然發覺帳戶被盜領30萬元，但也成功保住餘額396萬元；員警獲報協助阿嬤處理完，再送阿嬤回醫院洗腎。

嬤神情有異 醫師追問

警方調查，苗栗縣謝姓阿嬤本月中旬接獲詐騙集團電話，對方告知她的銀行帳戶及個資被人盜用，涉及洗錢，必須立刻交付提款卡及銀行存摺給檢察官保管，不然恐被「抓去關」，嚇得阿嬤連續好幾天食不下嚥，直到21日上午到醫院洗腎仍眉頭深鎖。在旁施針的鄭醫師感覺到阿嬤神情有異，而且血壓升高，關心提問，因而得知阿嬤遭「假檢察官」老梗詐騙。

在大千健康醫療體系服務的鄭醫師，昨透過公關表示，謝婦是定期洗腎的老病患，當天發現她情緒異常焦慮，才特別追問詳情，沒想到阿嬤居然碰上詐騙，且已把提款卡交給歹徒，當下決定暫緩洗腎，趕快先讓阿嬤報案及到銀行凍結帳戶，避免損失擴大。

歹徒提30萬 保住老本

警方說，當天阿嬤左手還包著醫院的手環及紗布，趕到台灣銀行苗栗分行時，一度緊張到說不清楚來意，最後員警與銀行行員確認阿嬤的存款狀況，發現阿嬤名下2個帳戶前一天已分別被歹徒領走15萬元，合計損失30萬元。

警方表示，所幸第2天就發現，否則中秋連假無法辦理止付，阿嬤恐怕得再損失90萬元，甚至2週內所有的錢就會被領光，屆時恐怕欲哭無淚。