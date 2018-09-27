3官上任／蔡清祥︰追欠稅不鬆手 執行署先鍘3大戶

2018-09-27

〔記者黃捷／台北報導〕法務部行政執行署昨舉辦新任副署長及新北、新竹分署長交接典禮，部長蔡清祥致詞強調，對於欠稅大戶絕不鬆手，同時貫徹關懷弱勢的施政理念。執行署官員透露，各分署已將欠稅大戶列為重點執行對象，其中被列為「前3大」的股市聞人黃任中（已歿）之子黃若谷、合力旺環保公司與環亞大飯店，欠款總額81億餘元，尤其是優先強力執行目標。

執行署統計，股市聞人黃任中過世後，家人除了繼承大筆遺產，也繼承了他生前積欠的綜合所得稅，總共欠稅近50億元，其中光是他的兒子黃若谷，1人就欠下31億餘元，是目前列管的頭號欠稅大戶。雖然黃若谷長期滯留國外，國內無資產，但台北分署近期查出黃任中在南港有1筆房產，加上他生前留下的債權、股票及古董將陸續拍賣，優先處理。

第2大欠稅戶是桃園合力旺環保科技股份有限公司，該公司過去曾被查獲以環保名義違法從事污泥製磚，至今不但欠繳營利事業所得稅、健保費，也積欠大筆「廢棄物清理法」罰金，總金額高達29億餘元，甚至事後還疑似解散脫產，同樣是執行署未來的優先處理對象。

第3名是環亞大飯店，共積欠營業稅、營所稅、房屋稅及地價稅共21億餘元，因該公司目前剩1筆宜蘭土地尚在拍賣，其餘已知的資產多已執行完畢，執行署正持續追查有無其他財產可供執行。

追回逾5200億 成績亮眼

蔡清祥昨天表示，執行署成立以來已追討逾5200億元，成績亮眼，未來除了對欠稅大戶絕不鬆手，也希望執行署同仁在追討欠稅、欠款時，盡舉手之勞關懷弱勢，相信民眾一定會給予掌聲。

本次執行署人事異動，副署長由台北地檢署主任檢察官陳盈錦升任，新北分署長由高檢署檢察官楊秀琴接任，新竹分署長則由曾在執行署服務近10年的新竹地檢署檢察官李蕙如接任。