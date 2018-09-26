將同事趕出Line群組 留言「踢出垃圾」挨告

2018-09-26

稱並非針對原告 一審判免賠

〔記者王俊忠／台南報導〕台鐵一名員工阿傑指控同仁阿祥，把他從台鐵產業工會高雄運務段的Line群組踢出去，還在群組上說已把一名「垃圾」踢出去，自認名譽人格受辱，提告向阿祥求償10萬元。阿祥辯稱踢出者不只阿傑一人、說垃圾不是針對阿傑，群組上有數百名成員，他也不認識阿傑。台南地院法官審理認同阿祥說詞，判阿傑不得向阿祥求償這筆錢；此案還可以上訴。

原告阿傑主張，被告阿祥於2016年11月29日深夜操作Line通訊軟體，把暱稱「CHI…」的他踢出台鐵產業工會高雄運務段的群組，隔天上午，阿祥又在這群組上說「垃圾被踢出去了」，已損害他的名譽與人格，因此求償10萬元。

被告阿祥反駁說，他確有把一位暱稱「CHI…」的群友退出群組，也在群組上說「有些人知道運務段有一位亂投訴的垃圾，昨天我已把他踢出去了」，因為他是群組幹部，有保護成員責任，他並不認識CHI…，也不知道CHI…是原告阿傑。

阿祥表示，他踢出的成員不只阿傑一人，還有多人也被踢出，他不是針對CHI…批評是垃圾，沒有誹謗原告的意圖。

原告LINE使用代號 無姓名照片

一審法官認為，此台鐵員工群組成員有300多人，人數經常變動，讓何人退出並非被告一人權限，其他人也可操作，難認踢出群組的行為即構成妨害名譽行為；且原告以CHI…為暱稱，沒有正式姓名與照片，阿祥主張不知道CHI…就是阿傑；阿傑未提供其他事證下，法官也無從認定CHI…就是阿傑。

法官指出，既然阿祥未點名謾罵，不能說阿祥罵的內容是指阿傑，且阿傑也未提出名譽受損的事證，無法據此向阿祥求償。