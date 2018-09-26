神農嚐百草…水電工親試壯陽藥

2018-09-26

自爆女用催情水無效

〔記者張瑞楨／台中報導〕賣中國偽劣壯陽藥賺大錢的吳姓水電工宣稱，他賣的壯陽藥曾親自或找人體驗試用過，男用壯陽藥物「沒問題」，但女用催情水、快感增強凝霜等藥物卻「沒效果」，他體驗後還自己撰寫廣告文案，包括使用方式與簡單體驗心得，不過，他雖稱「沒問題」，但警方委託衛生單位化驗，卻驗出外科麻醉劑或口腔止痛藥等管制藥成分。

濫用管制藥物 易有副作用

以知名的「印度神油」為例，就驗出3種麻醉藥物，包括Benzocaine（苯佐卡因）是口腔止痛藥，此藥在美國有不良反應紀錄，曾引起變性血紅素血症（methemoglobinemia）；Procaine（普魯卡因）是使用廣泛的局部麻醉藥，主要用於紓解肌肉疼痛或牙科手術中；Tetracaine（鐵他堪因）則是用於眼睛、鼻子或喉嚨的局部麻醉劑，這些管制藥物濫用，易有難以想像的副作用。

吳男被查獲時稱，他販售的14種壯陽藥或女用催情藥物，他曾自己試用或找人體驗，男性壯陽藥有效果、無明顯副作用，但女用催情水、女性快感增強凝霜、「水汪汪」等女用催情藥都沒有效果。

警方還發現吳男自己編寫廣告文案，例如宣稱有增大效果的藥膏，塗抹後有30秒涼快感覺，之後再發熱，「10分鐘後吸收」，顯示吳男雖僅高中畢業，改行賣壯陽偽劣藥後，努力打造自己的專業形象。