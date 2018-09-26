賣「印度神油」削翻 水電工變公子哥

2018-09-26

進口中國偽藥 賺3到10倍暴利

〔記者張瑞楨／台中報導〕高中畢業、年收入僅約30萬元的台中市28歲吳姓水電工，去年5月改行賣中國進口的偽劣壯陽藥，賺取3倍至10倍暴利，短短1年多時間就海撈171萬餘元，他興奮地買房及BMW名車，從水電工搖身變成公子哥，有民眾從網路買到吳男所賣的壯陽藥，寫信到台中地檢署詢問藥物是否合法，因而被檢警循線逮捕。

印度神油 驗出3種麻醉劑

刑事局中部打擊犯罪中心在吳男住處查扣市價134萬餘元的偽劣壯陽藥，其中知名的「印度神油」，還被化驗出有3種麻醉劑成分，全案依詐欺罪與違反藥事法法辦。

中打調查，有人數月前寫信至台中地檢署，詢問吳男賣的藥物是否合法，檢方指揮中打調查，中打發現每月3萬餘元收入的吳姓水電工，在露天等台灣各大購物網站販售壯陽藥，本月20日搜索他位於沙鹿區新購的住處，查扣14種偽劣壯陽藥或女用催情藥物，總計1500罐，市價達134萬餘元，但帳冊卻顯示，成本只有30多萬元。

1年多撈171萬 開BMW買新房

未婚的吳男供稱，他兼職從事網拍，賣開瓶器、杯子等「生活小物」，去年上網發現，賣壯陽藥暴利甚鉅，遂改行賣壯陽藥，藥物委託國外的朋友寄來台灣給他。不過，警方發現他說謊，這些假偽劣藥是透過淘寶網從中國購入，成本僅售價的1成至3成，例如知名的「印度神油」，他一瓶賣800元，成本僅約200元，他也賣女用催情水、女性快感增強液等藥物。

涉詐欺、違反藥事法送辦

吳男賣壯陽藥不到1年半，獲利171萬餘元，他早已不當水電工，除買百萬BMW 325i「新古車」，還貸款買3房1廳面積約30坪的房子，翻身成為公子哥，雖然需繳貸款，但他認為用這種速度賺錢，很快就能繳清貸款，警方依藥事法法辦，他坦承犯行，檢方予交保候傳。