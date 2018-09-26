猥褻2女童 漂漂河之狼2罪起訴

2018-09-26

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市洛德城堡水上樂園上月發生2名女童在漂漂河遊戲區遭色狼猥褻事件，檢警根據悠遊卡消費紀錄，逮獲剛滿18歲的犯嫌潘敬一；檢方庭訊多次問他為何犯案，他始終避談動機，只不斷說「我錯了！」台北地檢署考量他已認罪，昨依對未滿14歲女童為猥褻行為的2條加重強制猥褻罪起訴。

起訴書指出，今年8月12日下午5點59分，潘男首次在漂漂河犯案，他見使用游泳圈的女童在他前方戲水，竟尾隨女童至陰暗處，在漂漂河橋下山洞，伺機指侵落單女童。

檢方調查，潘男以手摀住女童嘴巴，強行撫摸下體；8月28日下午，又以相同手法對另名女童下手；直到女童向父母告狀，有家長在臉書社團提醒其他家長注意，此案才曝光。

據悉，潘男的家境並不優渥，他庭訊時指出，先前除了向父母拿錢修眼鏡，不記得再前一次是何時與父母見面；檢方以他與家人極少聯繫，父母對其約束力薄弱，有逃亡及反覆實施之虞等理由，向法院聲請羈押；法官認為潘男在公共場所連續隨機猥褻女童，嚴重危害社會治安，准押至今。潘男從小疑因雙親視障緣故，屢受周遭歧視，自認被雙親拖累而逐漸疏離，獨自在外租屋，針對他犯下猥褻女童的案件，雙親也覺得意外，還遞狀希望向被害女童道歉及尋求和解。