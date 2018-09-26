1死8傷／國道10車連撞 新婚孕妻哭「救救我老公」

2018-09-26

29歲陸軍中士傷重不治

〔記者鄭名翔、張勳騰／苗栗報導〕聯結車李姓駕駛昨傍晚5點多行經國道3號北上136.9公里苗栗縣通霄路段，因回頭放東西閃神，高速追撞前方車陣，10車撞成一團，新婚的29歲張姓陸軍中士與同齡趙姓妻子被壓在車底，孕妻被救出不願就醫，不斷哭喊「救救我老公」，但張男仍傷重不治；車禍造成1死8傷，車流回堵5公里，北上路段封閉約3小時，至晚間9點才恢復通行。

聯結車駕駛放東西 閃神釀禍

一名逃過一劫的駕駛說，前方施工致車輛回堵，所有車輛皆動彈不得，後方突然傳出轟然巨響，只見聯結車高速衝撞輾過數輛車後，最後撞上一輛槽車才停下，多輛轎車被撞成廢鐵，聯結車橫倒路中央，貨物則散落滿地。

張姓陸軍中士與趙姓妻子遭貨車壓住受困於車內，警消及熱心路人先將趙婦救出，但她心繫受困丈夫不願先行就醫，坐在路旁不斷哭喊「救救我老公，我不能沒有他！」警消調派大型吊車將貨車吊離後，才救出張男，但已無生命跡象，送醫急救不治。

趙婦懷有5個多月身孕，所幸僅臉部及四肢擦傷，胎兒平安，張男日前才在臉書PO文對妻子示愛，說「妳懷孕這期間飽受折磨，光是只有孕吐就讓我心疼得要命」，並窩心強調「老婆我會在妳身邊照顧妳、陪伴著妳直到她的到來」，貼心之舉溢於言表，如今突遭死劫，讓她無法接受。

其餘傷者陸續送醫救治，其中29歲潘姓男子腦出血、顱骨骨折及肋骨多處骨折，漏夜手術急救，有生命危險；另有一家3口身體多處挫傷或輕微腦震盪。

李姓駕駛供稱，當時車速約90公里，因回頭放東西閃神，見到前方車陣時急踩煞車已來不及。