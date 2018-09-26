吸金45億／躲豪宅怕孩子看他被抓 「台灣巴菲特」乖乖落網

2018-09-26

〔記者陳慰慈、王定傳／新北報導〕億圓富投資控股公司吸金45億元，自稱「台灣巴菲特」的集團總裁周瑞慶化名「陳子龍」落跑被通緝，調查局幹員發現周男中秋節「變裝」跑到女友台南的「耘非凡」豪宅烤肉，在住處樓下守株待兔，見周男女友下樓，以「這邊住的都是有頭有臉的人，弄得人盡皆知不好看！」等語，說服女友上樓開門，將周男逮捕歸案，新北地檢署昨訊後依涉犯銀行法重罪，有逃亡、串證之虞向法院聲押禁見獲准。

周瑞慶到女友家變裝烤肉

前年12月檢調發動搜索，周瑞慶卻趁隙脫逃，檢調追查1年9個月，發現周男為逃避查緝，疑動了整形手術，還蓄起長髮綁馬尾、換眼鏡，也改變穿衣風格，不同以往的西裝筆挺，打扮充滿「潮味」。調查局幹員從他出入習慣戴口罩、揹背包等習性，懷疑他就是周男，但因外型與先前差異大，幹員不敢輕舉妄動，只能持續跟監。

女友豪宅與陳幸妤同社區

周男與女友育有一子，他常回女友位於台南林森路上的豪宅「耘非凡」探視家人，該豪宅因隱密性高，前總統陳水扁的女兒陳幸妤與夫婿趙建銘也買下一戶。

前天中秋節，周男女友家舉辦家族聚會，調查局幹員發現周男戴著帽子，刻意壓低帽沿前往參加，立即向社區大樓管理員表明身分進入，於住處樓下守株待兔，見周男女友帶兒子下樓玩仙女棒，連忙上前。

由於女友案發後曾被約談，她一看到調查局幹員熟悉面孔當場驚呆，久久說不出話，幹員才確定可疑男子就是周瑞慶，隨即展開溫情攻勢，表明「周在妳家，我們看到了！」並以「如找鎖匠或消防局開鎖，一群人上樓逮捕，小孩看到爸爸被抓好嗎？」「這邊住的都是有頭有臉的人，弄得人盡皆知不好看！」等語，遊說她上樓開門，周男見到幹員，滿臉錯愕，只好自承身分被逮捕歸案。

據悉，周男平日居無定所、四處藏匿，強調期間有透過中間人與被害人談和解，但「沒錢了」，卻自承搭計程車到台南女友家，足見手頭仍闊綽。

億圓富涉嫌以老鼠會、互助會、集點換商品及月領2％顧問費等手法，3年吸金45億元，檢方去年4月依詐欺、違反銀行法等罪，起訴集團執行長兼講師陳東豐、總顧問吳松麟等11人，案件法院審理中。