性侵傳播妹拍過程 惡狼竟免囚

2018-09-26

法官認為「顯可憫恕」輕判2年 緩刑5年

〔記者張瑞楨／台中報導〕從事網拍的男子王建勛，與朋友到KTV唱歌，叫「傳播妹」佳佳（化名）陪酒助興，卻趁佳佳酩酊大醉猥褻性侵，還用手機拍下佳佳下體特寫及性侵害過程，想要收藏鑑賞，被經紀人撞見東窗事發，台中地院一審依乘機性交罪重判4年，他上訴二審，台中高分院卻認為是「一時失慮」，又沒暴力傷害對方，無再犯之虞，以刑法59條「犯罪之情狀顯可憫恕」給予減刑，輕判2年還宣告緩刑5年，讓他免除坐牢之災。

判決書指出，王男前年5月6日凌晨2時許與4名男性朋友到KTV，找來佳佳等傳播妹陪酒，凌晨4時許眾人陸續離開，只剩王男與佳佳，佳佳醉臥沙發熟睡。

經紀人撞見王男性侵

佳佳醉酒前曾通知吳姓經紀人前來接她，卻又胡言亂語，清晨5時許吳男感覺不對勁，進入包廂撞見王男性侵佳佳，還拿著手機錄影，趕緊把佳佳叫醒帶走。

台中地院審理勘查手機畫面，有佳佳私處特寫及王男犯案的錄影，王男辯稱，當時佳佳沒有醉到失去意識，他承認撫摸佳佳，但否認性侵害，法官發現，佳佳事後抽血檢驗，不但酒精濃度高，還有毒品K他命成分，吸毒雖與王男無關，但可顯示佳佳當時神智不清，王男趁機性侵害屬實。另，王男曾觸犯公共危險罪，這次犯後又狡辯，素行與犯後態度都不佳，據此判徒刑4年；至於偷拍下體，王男賠償佳佳和解，佳佳撤銷告訴而不受理。

王男上訴二審，台中高分院法官卻認為，王男已與佳佳和解，犯下這起性侵害是「一時失慮」，又沒暴力傷害對方，且已知警惕，沒有再犯之虞，認為「顯可憫恕」給予減刑，並宣告緩刑，條件是支付公庫10萬元，並提供120小時勞務服務，可上訴。