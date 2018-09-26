江明學涉毒送辦 3萬保金籌不出

2018-09-26

〔記者邱俊福、謝君臨／台北報導〕曾風光一時的57歲知名歌手江明學，昨凌晨駕車行經北市市民大道，遇警方路檢攔查，當場在他褲子口袋起獲2.12公克的二級毒品安非他命。他坦言，兩年來因工作壓力，染上吸安毒惡習，訊後被依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後諭令3萬元交保，江拿不出保釋金，4小時後，檢方將他改為限制住居後請回。

江明學離開地檢署時，面帶微笑、身體微微顫抖，面對媒體包圍，竟說「怎可能籌不出錢，是在裡面睡覺，要等記者聚集多一點」，並反問︰「我要向誰道歉？我已經不是公眾人物了…。」

警方調查，江明學自稱兩年前開始透過手機App交友軟體，以每公克2000元代價購買安毒，採貨到付款方式到超商繳錢取毒，交易成功後，對方帳號立即刪除。江昨赴新北市三重區一家超商領取「毒包裹」，準備返回深坑住處被查獲。

路檢被查出持有安毒

警方表示，昨凌晨零時許，江明學獨自駕車經市民大道快到光復南路口一處路檢點，員警發現江沒繫安全帶，神情緊張，要求他下車。

江下車後一度呆立，警方看到他褲子右口袋微微鼓起，要求將口袋內物品取出查看，剛開始江僅拿出衛生紙與零錢，警方發現尚有其他物品，江才拿出一小包白色物品，並告知是安毒，經檢測淨重2.12公克。

江明學今年7月11日騎自行車行經深坑區，發生嚴重車禍縫百針，他起先表示自己遭其他車輛撞飛，但警方調閱監視器，發現他慢速行駛在橋上，接著就自摔；進一步細看畫面，發現一隻鳥突然衝向他，加上手提袋被捲入前車輪，才會釀成自摔意外。