蚵仔不新鮮惹禍 子持槍誤殺父親

2018-09-26

〔記者王涵平／台南報導〕19歲男子黃品翰與45歲父親黃家弘，中秋夜在台南市佳里區一所國小烤肉，黃父因不滿蚵仔不新鮮而怒罵黃男，黃男於是轉往七股吉安宮另找友人烤肉。未料，黃父昨零時許趕到繼續開罵，黃男持改造手槍作勢嚇唬，黃父飆罵︰「有本事開下去啊！」並怒甩兒子一巴掌，黃男朝後踉蹌時誤觸扳機，卻擊發兩枚子彈、打中黃父腹部，其中一槍貫穿陰囊，送醫仍不治。

黃男闖禍後逃逸，警方透過家人策動他投案，昨天清晨5時許，黃男由弟弟陪同投案，並帶警方到七股區一處產業道路水溝起出犯案槍枝，警訊後依殺人、槍砲彈藥等罪嫌將黃男送辦，並追查槍彈來源。

黃嫌坦承犯案並供稱，前晚10時許先與父親及友人在佳里區一所國小烤肉，當時父親為了蚵仔不新鮮而怒罵他，因爭執聲過大，警方接獲報案前往處理，與父親不歡而散後，轉往七股吉安宮與另一群友人烤肉。未料父親又前來繼續罵，一時氣憤，才從機車置物箱拿出改造手槍。

警方表示，死者左腹有兩處槍傷，其中一槍貫穿陰囊，現場找到2枚彈殼和1枚彈頭，另1彈頭疑卡在死者體內。對於黃嫌僅扣發一次卻有兩個彈殼，鑑識人員指出，改造槍枝較為粗糙，有可能發生一次擊發兩顆子彈的情形。

常遭父打罵 心生不滿

黃嫌對於誤擊槍殺父親很懊悔，「沒想到會這樣」。他說，父母離異，自己與弟弟跟著母親生活，但常遭父親酒後打罵，已心生不滿，前晚與5、6名朋友在七股吉安宮前涼亭烤肉，父親前來爭吵，一時氣憤才誤觸扳機。

工作賺錢 幾乎都給爸

曾僱用黃嫌的太陽能光電板工廠老闆娘、黃嫌鄰居趕至警局關心，老闆娘說，黃嫌國中畢業沒升學，跟著從事太陽能板搭建工程，賺的錢除了自己生活費，幾乎都被父親拿走，連黃父的手機費都是黃嫌在繳。最近工作較少，黃嫌還幫忙搬蚵、賣蚵賺錢，發生這樣的事，令人難過。